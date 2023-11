Bisseck: «No ansia, mi faccio trovare pronto! Giallo per un motivo»

Bisseck è stato intercettato alla Red Bull Arena dopo il fischio finale di Salisburgo-Inter, partita valevole per la prima giornata di ritorno della fase a gironi di Champions League che ha consegnato la qualificazione agli ottavi ai nerazzurri. Di seguito la sua analisi post-partita affidata a Prime Video

NO ANSIA – Yann Bisseck è intervenuto al termine di Salisburgo-Inter: «Sono contento della mia prestazione, a parte il giallo arrivato per troppa eccitazione, però è stata una buona partita e spero di potermi ripetere in futuro. Per i prossimi mesi non avrò ansia, cercherò di lavorare e di farmi trovare pronto. Sono contento di essere partito dal 1′ ma sono consapevole di far parte di una grande squadra».