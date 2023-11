Bisseck: «Molto contento! Felice della fiducia di Inzaghi»

Bisseck è sceso in campo per la prima volta da titolare stasera in Salisburgo-Inter, la partita che ha chiuso il discorso qualificazione in Champions League nel Gruppo D. Ecco come si è espresso su Inter TV dalla Red Bull Arena.

LA PRIMA VOLTA – Yann Bisseck ha esordito dal 1′ in Salisburgo-Inter: «Sono molto contento. Questa è una grande squadra, sono felice che l’allenatore mi abbia scelto dal primo minuto dandomi fiducia e mi auguro che gli sia piaciuto. Bene la mia performance, è solo il primo passo. Non ho giocato molto finora quindi sono pronto e ho tanti minuti nelle gambe. Adesso bisogna essere in forma, ma sono al 100% e siamo già pronti per la prossima partita. Prima di venire qui ho giocato in squadre meno grandi, ero un po’ nervoso ma mi hanno accolto molto bene dal primo momento. Cercano di aiutarmi e di insegnarmi novità tattiche, Milano è splendida».