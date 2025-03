Bisseck: «Inter può vincere tutto. Inzaghi ci ha detto questo all’intervallo!»

Yann Bisseck si è così espresso al termine di Inter-Monza, match vinto dai nerazzurri per 3-2 grazie a una rimonta avviata al termine del primo tempo.

IL COMMENTO – Yann Bisseck ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Monza. Il difensore tedesco si è così pronunciato sulla sfida vinta 3-2 dalla sua compagine: «Al 100% possibile, siamo ancora in tutte le competizioni, ma procediamo step by step. Bisogna restare concentrati, poi dopo vedremo cosa succederà. Inzaghi ci ha detto di continuare a giocare, continuando a credere in noi stessi nonostante lo svantaggio al termine del primo tempo. Siamo molto felici di aver vinto. In occasione del 2-2, ho deciso di non tirare perché non volevo fare male a un tifoso (ride, ndr.), per cui ho dato la palla a Calhanoglu perché sapevo che avrebbe calciato meglio di me. All’Inter ci sono tanti giocatori esperti, per cui probabilmente per il mister sono giovanissimo (ride, ndr.). Ad ogni modo, sono contentissimo del risultato e di aver aiutato la squadra».