Bisseck: «Inter preparata. Gran sacrificio di tutti. Punto meritato!»

Aurel Bisseck esce col sorriso da Manchester City-Inter, nonostante il pareggio. Dopo lo 0-0 in Inghilterra il difensore risponde ai giornalisti di Sky Sport 24.

PREPARAZIONE – Aurel Bisseck commenta la prestazione nerazzurra nell’esordio in Champions League: «Avevamo una buona strategia, eravamo molto ben preparati. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile giocando contro una squadra come la loro. Hanno giocatori di livello Mondiale, eravamo ben preparati a non avere sempre la palla. Dovevamo difendere profondo tutti e undici e l’abbiamo fatto. Tutti i giocatori si sono sacrificati per cui penso che sia un punto meritato. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni? Si certo, specialmente in partite come questa, quando sai di giocare contro una squadra che tiene tanto la palla, quando hai l’opportunità di segnare devi quantomeno coglierne una. Noi non ci siamo riusciti ma succede. Ovviamente se segni una rete poi la partita si apre un po’ di più ma non è successo. Noi abbiamo comunque continuato a difendere molto bene. Possiamo però costruire da questa partita».

Le sensazioni di Bisseck, titolare in Manchester City-Inter

SENSAZIONI – Aurel Bisseck sull’opportunità di giocare dal primo minuto dichiara: «L’emozione della titolarità? Per me è una normale partita di calcio. Certo, è una partita di Champions League e abbiamo giocato contro una squadra molto forte, però ho cercato di non metterti troppe cose in testa. Ero contento che l’allenatore mi avesse dato fiducia nel giocare una partita così importante e poi di aver fatto lavoro piuttosto bene. È una bella esperienza per un giocatore giovane come me e spero di poter giocare tante altre partite belle come queste».