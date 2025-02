Bisseck: «Inter forte in difesa, ma io devo lavorare! A Napoli diverso»

Bisseck dopo Inter-Lazio terminata sul punteggio 2-0 di valido per il quarto di finale di Coppa Italia, in un’intervista su Inter TV ha parlato della vittoria sottolineando la solidità difensiva.

GRANDE PROVA – Yann Bisseck ha parlato così dopo Inter-Lazio: «Abbiamo fatto una bella gara, in difesa siamo stati molto forti. In ogni partita dobbiamo essere concentrati per novantacinque minuti. Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e lo abbiamo fatto per bene. Si tratta di una bella vittoria per noi. Sappiamo di essere forti, soprattutto in difesa. Non ci interessa chi gioca, sappiamo di essere forti. Le altre squadre hanno difficoltà a segnarci, io penso di aver fatto una bella gara anche se devo ancora lavorare e allenarmi».

Testa subito al Napoli! Ma Bisseck crede nella forza dell’Inter

CONSAPEVOLEZZA – Bisseck così sulla sfida di sabato contro il Napoli: «Noi siamo felici di aver vinto questa partita, sabato contro il Napoli sarà diverso. Sfidiamo una grande squadra, saremo pronti e ben preparati. Facendo le nostre cose per bene possiamo vincere la partita».