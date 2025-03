Bisseck: «Inter forte e tutti importanti! Calhanoglu tra i migliori al mondo»

Bisseck dopo la vittoria 3-2 in Inter-Monza ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei colleghi giornalisti presenti.

CONFERENZA STAMPA BISSECK – INTER-MONZA 3-2

Siete stati determinanti con i cambi, quanto è importante farsi trovare sempre pronti anche da chi non gioca sempre titolare?

Non c’è un segreto, sappiamo tutti che siamo giocatori fortissimi e allora non possiamo giocare dall’inizio ogni partita. Ogni giocatore deve essere pronto per aiutare la squadra. All’Inter siamo tutti bravi ragazzi, quindi siamo sempre felici per aiutare la squadra.

Cosa vi siete detti all’intervallo? Siete entrati più agguerriti

Nello spogliatoio non abbiamo parlato molto, sapevamo che dovevamo solo vincere la partita. Dovevamo fare molto meglio. Siamo felici per il secondo tempo.

Il ritorno di Calhanoglu è importante, quanta solidità vi dà?

Lui è uno dei giocatori più forti del mondo. Anche per lui, perché ha bisogno di fiducia. Quando possiamo aiutarlo è una buona cosa per tutti. Siamo molto contenti per lui.