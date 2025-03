Bisseck: «L’Inter può affrontare chiunque. Futuro? Convinto al 100%!»

Lunga intervista di Aurel Bisseck in cui racconta le proprie aspettative sull’Inter, sulla Nazionale tedesca e sul futuro che riguarda entrambi i fronti.

L’IMPORTANZA DELLA DIFESA – Yann Aurel Bisseck, che nell’Inter continua a ritagliarsi sempre maggiore spazio, rivela a Sport Bild: «Alleniamo molto la difesa, l’allenatore ci presta molta attenzione. Lo sanno anche i centrocampisti e gli attaccanti, che devono lavorare all’indietro. Questo significa che tutti sono molto orgogliosi di difendere la propria porta. Un gol subito è come un insulto e noi ci difendiamo da questo. Una vittoria per 1-0 è un risultato meraviglioso per noi».

Il presente e il futuro all’Inter, passando per la Nazionale tedesca: il racconto di Bisseck

LA NAZIONALE – Sul capitolo Nazionale, del quale aveva già parlato recentemente, Aurel Bisseck dichiara: «Dopo la chiamata di Julian Nagelsmann, non c’è stato più alcun contatto personale. Ma ne sono stato davvero felice, è un grande segno di rispetto nei miei confronti. Spero che Nagelsmann e il suo team vedano qualcosa in me e che possa aiutare la nazione con i miei punti di forza. Chance con gli infortuni di Rüdiger e Koch? La teoria è una cosa, la pratica è un’altra. Il mio obiettivo e il mio scopo per il futuro è quello di poter essere un’opzione importante per la nazionale, anche quando tutti saranno in forma. Ma se questo sarà il caso nel breve o medio termine, rimarrò paziente».

FINO ALLA FINE – Bisseck, poi, torna sull’Inter e senza pausa afferma: «Non lo nascondiamo: siamo una squadra molto forte e possiamo affrontare qualsiasi avversario. Abbiamo molte qualità sia in difesa che in attacco. Vogliamo e possiamo esserci fino alla fine. Tuttavia, la densità di prestazioni tra le sette o otto migliori squadre in Europa al momento è molto simile».

FUTURO – Questo, invece, ciò che Bisseck intravede nel proprio futuro: «Se non fossi stato convinto al 100% di voler giocare qui a lungo, non avrei prolungato il mio contratto. Se si guarda oggettivamente al panorama calcistico, non credo che ci siano molti posti in cui giocare a calcio meglio. Sia nello sport che nella vita qui a Milano. Ora sono arrivato a un punto in cui amo davvero trascorrere il mio tempo qui».