Bisseck: «Gioco dovunque per l’Inter. Talmente forti che le assenze non si notano!»

Yann Bisseck si è pronunciato nel pre-partita di Inter-Como, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Così Yann Bisseck a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Como: «Sappiamo che siamo in buona forma, dobbiamo continuare così. La squadra è ben preparata, quindi spero di fare una buona prestazione stasera. Per me è uguale la posizione in cui gioco, mi interessa solo giocare. Non fa alcuna differenza la posizione. Penso che la squadra sia talmente forte che non c’è una differenza tra chi gioca».