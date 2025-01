Bisseck: «Dumfries non sa neanche lui come ha fatto! Oggi sorpresi»

Bisseck ha avuto un ruolo, seppur non decisivo come Dumfries, per permettere all’Inter di battere 2-0 l’Atalanta e conquistare la finale di Supercoppa Italiana. Nel post partita ha rilasciato un’intervista per Inter TV.

CONTAVA VINCERE – Questo il commento di Yann Bisseck dopo Inter-Atalanta 2-0: «Eravamo un po’ sorpresi dalla loro formazione, ma per noi non c’è problema. Siamo ben preparati per tutto quello che può venire, abbiamo fatto un’ottima gara e sono felici: vediamo come sarà in finale. Atalanta poco aggressiva? Probabilmente, ma non fa alcuna differenza. Noi vogliamo giocare la nostra partita, non ci interessa cosa ha fatto l’Atalanta. Per me siamo ancora la squadra più forte in Italia, se giochiamo la nostra partita bene e siamo aggressivi e cattivi possiamo battere qualunque squadra».

Bisseck non ha preferenze tra Juventus e Milan in finale per l’Inter

L’AVVERSARIO – Domani Juventus-Milan darà l’altra finalista di Supercoppa Italiana con l’Inter. Bisseck non guarda i risultati in Serie A: «Riscatto in finale a prescindere dall’avversario? Vogliamo solo vincere, non ci interessa chi sarà in finale. Vogliamo vincere e sono molto convinto che vinciamo. Cosa abbiamo detto a Denzel Dumfries per i due gol che ha fatto? Penso che lui non lo sa come ha fatto, ma siamo contenti per lui (ride, ndr). Due gol clamorosi, abbiamo vinto ed è la cosa più importante. E io posso migliorare ovunque: ho sempre qualcosa che posso migliorare, in fase difensiva penso di aver migliorato tanto e anche in fase offensiva devo fare un po’ più gol ed essere più pericoloso in area di rigore. Ma penso che sono sulla buona strada».