Bisseck: «Cresciuto al 100%! Il punto che abbiamo preso è giusto»

Bisseck è tornato titolare in Manchester City-Inter, un mese dopo l’errore col Genoa, e ha giocato una partita molto positiva e priva di sbavature. La sua soddisfazione per quanto visto all’Etihad Stadium su Inter TV.

RILANCIATO – Anche Yann Bisseck è fra i promossi di Manchester City-Inter: «Soddisfatto? Sì, certo. Non è facile contro una squadra come il Manchester City, ma io penso che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Il punto che abbiamo preso è giusto. Mi sento cresciuto? Sì, al 100%. Queste partite sono quelle che voglio giocare, sono molto felice che l’allenatore mi ha dato la fiducia di giocare. Sono molto felice. Se giochiamo contro squadre così forti è sempre per crescere, penso che abbiamo fatto un’ottima gara e adesso vediamo come facciamo contro il Milan. È normale, in questa Champions League con otto partite, che non sia facile per i giocatori. Ma dobbiamo giocare e fare del nostro meglio».