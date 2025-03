Bisseck convocato dalla Germania: «Momento pazzesco. Stavo facendo questo!»

Yann Bisseck ha espresso le sue prime parole dopo la notizia della convocazione da parte della Germania per i due impegni di Nations League contro l’Italia. Il calciatore tedesco ha raccontato le sue emozioni in merito.

IL PUNTO – Yann Bisseck ha ricevuto la sua prima convocazione con la Nazionale Maggiore della Germania. Il difensore, che si sta disimpegnando in maniera ottimale in questa stagione con la maglia dell’Inter, si è ampiamente meritato la chiamata da parte di Julian Nagelsmann, il quale ha giustificato le sue scelte facendo riferimento a due fattori decisivi per orientarle: la qualità e la motivazione dei calciatori convocati. Due elementi, questi ultimi, di cui il classe 2000 ha dimostrato di essere in possesso nel corso delle sue due stagioni in nerazzurro. Nella consapevolezza di poter ulteriormente crescere grazie al lavoro svolto nel club meneghino.

Bisseck parla della convocazione con la Germania

IL COMMENTO – Bisseck si è così pronunciato a Sport1 sulla prima convocazione in Nazionale: «Mi stavo allenando quando l’allenatore ha provato a chiamarmi. Quando ho visto il suo nome sul display nello spogliatoio, è stato un momento pazzesco. Mi ha lasciato un messaggio alla segreteria telefonica per comunicarmi la decisione che ero stato convocato. Sono estremamente felice dell’andamento delle cose».