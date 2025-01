Bisseck: «Contento per Dumfries. Inter la più forte, senza limiti!»

Yann Bisseck ha così parlato nel post-partita di Inter-Atalanta, sfida da cui i meneghini sono usciti vittoriosi per 2-0 nella sfida valida per la Semifinale di Supercoppa Italiana.

LE DICHIARAZIONI – Yann Bisseck si è espresso alle frequenze di Canale5 al termine di Inter–Atalanta, match vinto dai meneghini per 2-0: «Sono molto contento per Dumfries, ma la cosa più importante è aver vinto. Ottima prestazione contro l’Atalanta, ora dobbiamo fare lo stesso anche in finale. L’anno scorso abbiamo ottenuto questa Coppa, siamo anche i Campioni d’Italia, ma ciò non basta per il futuro. Dobbiamo essere sempre preparati e migliorare nelle nostre prestazioni in campo. Per quanto mi riguarda, sto facendo una buona stagione, ma devo ancora imparare tanto e migliorare in qualcosa. Sono felice per la squadra, siamo i più forti e vogliamo vincere tutte le competizioni che giochiamo. Impegniamoci in campo, poi si vedrà il futuro».