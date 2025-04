Bisseck: «A volte stanchi nel secondo tempo!» Poi un messaggio al Bayern Monaco

Bisseck è stato intercettato al termine di Inter-Cagliari, sfida andata in scena a San Siro e valevole per la trentaduesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri 3-1. Ecco quanto dichiarato a DAZN nell’immediato post-partita dal difensore tedesco, autore della terza e ultima rete nerazzurra

MESSAGGIO – Yann Bisseck parla così dopo Inter-Cagliari: «Ho preso un po’ di tempo per me per fare ancora gol, sono contento ma ciò che conta è la vittoria. Abbiamo fatto un’ottima gara e dobbiamo continuare così. Normale che vincere aiuta a vincere. Qualche volta nel secondo tempo siamo un po’ stanchi ma avevamo preparato bene la partita e credo che abbiamo fatto un buon secondo tempo. Cosa dico al Bayern Monaco? Ci vediamo a San Siro e sarà una bella partita».