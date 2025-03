Birindelli: «Inter ha giocato tante partite, dobbiamo sfruttarlo!»

Samuele Birindelli, nel pre-partita di Inter-Monza, rivela su Sky Sport il modo in cui la sua squadra dovrà giocare per provare a portare almeno un punto.

PARTITA – Samuele Birindelli è super-emozionato per il match: «Io parlo personalmente. La leggerezza l’ho trovata nel viaggio e nel pensiero di giocare a San Siro. Non c’è partita più bella di questa, poter giocare in questi palcoscenici è adrenalina pura. Dev’essere un’occasione per tutti per far bene. Quando entri a San Siro rivivi il tuo percorso e pensi di avercela fatta. Questo è il sogno di ogni bambino. La partita? Noi dovremo essere bravi e cinici a sfruttare le poche occasioni che ci concederanno. Loro hanno fatto tante partite, speriamo di trovarli distratti e affaticati per fargli male in quelle occasioni»