Biraghi: “Momento non facile, ma importa vincere. Obiettivo Inter…”

Condividi questo articolo

Biraghi è stato il primo giocatore a presentarsi a Inter TV per commentare il bel 0-3 di stasera in Genoa-Inter. Ecco le sue parole dopo l’anticipo della terzultima giornata di Serie A.



VITTORIA CHE VALE – Cristiano Biraghi commenta Genoa-Inter su Inter TV: «Sto bene, ma penso che sta bene la squadra. Comunque non è un momento facile per nessuno: tante squadre, anche le big, lasciano tutti. Dal momento che non l’abbiamo mai provato è difficile, però l’importante è aver vinto. Siamo tornati secondi, vogliamo dare il massimo. Cross di destro o di sinistro cerco sempre di fare il meglio che posso, poi per il finale di stagione intanto dobbiamo chiudere questo campionato, cercare di arrivare più in alto possibile. Chiudiamo con sei punti, poi c’è l’Europa League che è un obiettivo: noi ci crediamo. Stiamo bene, non è un momento facile ma chiunque ha giocato si è sempre fatto trovare pronto: questo è importante, perché ce ne sarà bisogno. Sappiamo che abbiamo due test importanti. Il Napoli l’abbiamo già incontrato più di una volta quest’anno: magari è mancato il risultato, ma abbiamo fatto sempre ottime partite. Vogliamo vincerle tutte e due, siamo l’Inter e ogni partita la vogliamo vincere. Per arrivare più in alto che possiamo dobbiamo fare sei punti, poi penseremo all’Europa League».