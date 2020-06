Biraghi: “Inter, ripartire facendo tanti gol! Abbiamo un’opportunità”

Biraghi sarà titolare stasera in Parma-Inter (vedi formazioni). A pochi minuti dal via del posticipo della ventottesima giornata di Serie A il giocatore ha presentato il match a Inter TV.

BASTA ERRORI – Cristiano Biraghi parla a Inter TV prima di Parma-Inter: «Speriamo di ripartire facendo tanti gol, ma soprattutto vincendo la partita. È quello che interessa a noi, dopo che non siamo riusciti a vincere col Sassuolo. C’è stato poco tempo per lavorare sul campo, però da un lato la cosa positiva è che giochiamo subito dopo una partita che non è andata come volevamo. Oggi abbiamo l’opportunità di rifarci subito, dobbiamo guardare a noi e poi vediamo cosa succede. Il Parma? Sappiamo le loro caratteristiche, all’andata a San Siro le hanno fatto vedere. Dobbiamo farci trovare pronti, l’abbiamo preparata bene e vogliamo vincere».