Biraghi: «Inter? No drammi! Ma Italiano ha ragione su una cosa»

Biraghi ha analizzato quanto successo in Inter-Fiorentina, partita valevole per la terza giornata di Serie A che si è giocata a San Siro. Di seguito le sue considerazioni post partita affidate a DAZN

NIENTE DRAMMI – Cristiano Biraghi ha parlato così al termine di Inter-Fiorentina: «Sul fatto della preparazione alla partita ha ragione il mister, ormai siamo abituati a prepararla in poco tempo. Non è quello il problema, non può essere una scusante però può essere che arrivi all’ultima partita del ciclo che comunque un po’ di stanchezza puoi accusarla. Non bisogna fare drammi, non è piacevole perdere in questo modo. Ci dispiace però va archiviata in fretta e va portato via che ci serva da lezione per la prossima volta. Sono innesti per noi importanti, la società ha fatto un mercato importante, devono ambientarsi molti giocatori. Non è semplice ambientarsi in una piazza come Firenze però possono darci una grossa mano».