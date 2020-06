Biraghi al 45′: “Bravi a riprendere la gara. Contento per il gol”

Tizio caio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco di Inter-Sassuolo, ai microfoni di “DAZN” ha parlato degli ultimi mesi e della possibilità di rimettersi in corsa per lo scudetto.

FINE PRIMO TEMPO – Cristiano Biraghi a fine primo tempo di Inter-Sassuolo ha detto la sua riguardo il primo tempo, chiuso in vantaggio dai nerazzurri: «Sassuolo? Sono una squadra che gioca molto bene a calcio e che ci ha messo in difficoltà. Adesso sistemiamo un po’ di cose, siamo stati bravi a riprenderla e dandare avanti. Adesso dobbiamo portare a termine quello che ci serve. Primo gol? Una bella emozione, era meglio se c’erano anche i tifosi, ma va bene per la squadra».