Bilek: «Viktoria Plzen non ha niente da perdere! Ma con Inter resta difficile»

Michal Bilek, allenatore del Viktoria Plzen con già trentatré panchine nelle coppe europee, in un’intervista su Prime Video ha parlato delle difficoltà di affrontare l’Inter a San Siro.

NON FACILE – Bilek non ha niente da perdere in Champions League, ma si chiede se basterà a fare bene con l’Inter: «Sarà sicuramente una partita molto difficile, abbiamo già affrontato l’Inter in casa e si sono dimostrato una squadra di altissimo livello. Ovviamente, ce la metteremo tutta per provare a ottenere il migliore risultato. Noi non abbiamo niente da perdere, ma anche in questo caso rimane difficile dimostrare il nostro valore contro avversari così forti. Il nostro obiettivo è comunque provare a fare il nostro meglio per non sfigurare in una serata così importante».