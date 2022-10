Bilek: «Resistito 35′, poi troppa Inter! Dzeko di classe superiore»

Michal Bilek non ha molto da dire nella conferenza stampa post Inter-Viktoria Plzen, se non elogiare i nerazzurri per la grande prestazione. Con una menzione particolare per Edin Dzeko, vero e proprio mattatore con una doppietta e non solo.

RESISTENZA – Michal Bilek, tecnico dei cechi, ha analizzato così Inter-Viktoria Plzen di questa sera: «Siamo riusciti a resistere per 35 minuti, poi non siamo riusciti a trattenere i loro attacchi. Peccato, perché fino al primo gol non abbiamo fatto male. Poi loro hanno mostrato le loro enormi qualità in termini di velocità e possesso palla. All’inizio sembravano nervosi, ma poi dopo il primo gol si sono tranquillizzati e ci hanno sopraffatto. Analizzeremo i nostri errori, ma la qualità dell’Inter è veramente alta».

CLASSE SUPERIORE – Bilek ha poi proseguito con una menzione in particolare per Edin Dzeko: «L’Inter ha battuto anche il Barcellona qui a San Siro, questo vorrà pur dire qualcosa. È una squadra di un livello troppo superiore al nostro. Dzeko ha nuovamente dimostrato la sua classe. Non solo sa segnare tanti gol, ma è anche utilissimo a centrocampo. È difficile difendere contro un giocatore simile. Il nostro risultato ora sembra terribile, ma non bisogna vergognarsi a giocare in Champions League. Siamo arrivati fin qui dopo tre difficili turni preliminari e ora siamo felici di giocare questa competizione, al di là dei risultati»