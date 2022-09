Bilek: «Inter, niente punti deboli. Può battere Bayern Monaco e Barcellona»

Oltre al difensore Lukas Kalvach (vedi articolo), nella conferenza stampa prima di Viktoria Plzen-Inter ha parlato anche il tecnico dei cechi Michal Bilek. Che si è soffermato sul livello dei nerazzurri e su ciò che la sua squadra dovrà fare per provare a conquistare un risultato positivo.

SQUADRA DI LIVELLO – Bilek ha parlato in questi termini del livello dei nerazzurri: «L’Inter non ha punti deboli, sono eccellenti, una squadra molto equilibrata. Attaccano bene dopo aver conquistato palla e sono molto veloci a ripartire. Non dobbiamo concedere loro spazio, perché sono esperti e hanno tanta qualità. Sapevamo che tutte le partite sarebbero state simili, affrontiamo squadre di grande livello. Anche se loro hanno perso la prima partita, hanno comunque tutte le possibilità di battere il Bayern Monaco al ritorno e anche il Barcellona. Se vogliamo ottenere un risultato positivo, dobbiamo provarci ora che giochiamo in casa. I tifosi ci aiuteranno anche nei momenti difficili della partita».

ATTACCO PERICOLOSO – Bilek si è poi soffermato sull’attacco dell’Inter, in particolar modo su Edin Dzeko: «Contro il Barcellona abbiamo fatto davvero tanta fatica, i giocatori hanno dato tutto, non posso criticarli. Abbiamo analizzato la partita e studiato tutti i nostri errori. Non vediamo l’ora che arrivi la partita di domani. Dzeko è ancora un ottimo giocatore, con una carriera meravigliosa alle spalle. Sta mostrando tutte le sue qualità anche all’Inter, dovremo fare del nostro meglio per tenerlo lontano dalla nostra porta. Ma non dobbiamo fare attenzione solo a lui. Tutti i loro giocatori sono fiduciosi e verranno qui sapendo di poter vincere».