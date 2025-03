Bijol: «Inter? Vedremo in estate! A San Siro non basta un tempo»

Intervenuto in conferenza stampa, Jaka Bijol ha parlato della sconfitta contro l’Inter a San Siro. Infine un commento sul suo futuro, accostato spesso ai nerazzurri.

UN TEMPO – Jaka Bijol, dopo la sconfitta di San Siro contro l‘Inter, è intervenuto in sala stampa per commentare il 2-1 finale. Questo il pensiero del difensore dell’Udinese: «Cambiato qualcosa? Dopo il primo tempo abbiamo parlato, non possiamo giocare così. Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla, nel secondo tempo invece abbiamo iniziato a giocare il nostro calcio mettendo in difficoltà anche l’Inter e cercato la via del 2-2. A San Siro un tempo non basta. Punti? Non dobbiamo pensare a quelli fatti, ma giocare ogni partita che viene. Già venerdì ci sarà un’altra partita difficile».

Bijol accostato all’Inter: le parole dell’interessato

MERCATO – Bijol poi, risponde alla domanda di chi gli chiede che in passato era stato accostato anche all’Inter: «Sono qui da tre anni, in Italia so che si parla molto di queste cose. Prima ci facevo caso, adesso invece meno e penso a giocare bene. Però sono sicuro che in estate qualcosa arriverà e si farà uno step in più».