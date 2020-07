Bigon (DS Bologna): “Lavoriamo sull’approccio, oggi sfida importante”

Condividi questo articolo

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro l’Inter

IMPORTANTE L’APPROCCIO – Bigon parla dell’approccio della sua squadra in una sfida come quella di oggi: «L’approccio mentale è una degli step da fare. Ovvio che il Mister lavori su questo, abbiamo tanti ragazzi giovani. L’obiettivo del club è crescere, fare di più, tutto ciò che concerne l’atteggiamento è fondamentale. Ci stiamo lavorando, la squadra ha già fatto dei passi avanti, ma dobbiamo continuare e appuntamenti come oggi possono essere importanti».