Bigon: “Difficile oggi fare punti contro questa Inter! Ci proveremo”

Bigon, dirigente del club rossoblù, prima di Inter-Bologna – gara valida per la decima giornata di Serie A 2020-2021 -, ai microfoni di “DAZN” ha parlato della sfida.

CONTRO L’INTER – Bigon, presente oggi ai microfoni di “DAZN” prima di Inter-Bologna, ha parlato così: «Le squadre del nostro livello tra di loro si mangiano punti perché contro quelle di medie classifica è buona per far punti. Contro le grandi se riesci a portare a casa qualche punto può darti qualcosa in più. RIuscire a fare questo oggi contro questa Inter sarà difficile però avremo le carte da giocarci».