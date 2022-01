Bertolini: «Impresa sfiorata! I dettagli e Dzeko hanno fatto la differenza»

Bertolini ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Venezia, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del vice di Paolo Zanetti, assente per Covid-19

IMPRESA SFIORATA – Alberto Bertolini parla così ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Venezia: «E’ un peccato, quel cerchio finale è il nostro simbolo. Il simbolo dell’unione e della compattezza, così come è stata la partita. C’è molto dispiacere, è stata una settimana difficile e avremmo meritato un punticino. Abbiamo messo in campo la voglia di soffrire e lavorare insieme, peccato. Ci siamo andati vicini. Venire a San Siro dopo la settimana che abbiamo fatto magari troppo spavaldi poteva essere un errore. Avevamo bisogno di dare aggressività e per 90 minuti, cosa che con l’Empoli non siamo riusciti a fare. Con questo atteggiamento abbiamo quasi fatto un’impresa ma abbiamo tralasciato dei dettagli che sono bastati all’Inter per vincere. Noi l’abbiamo voluta giocare fin da subito, nonostante la grande perdita del mister. I primi giorni della settimana sono stati complicati, i giocatori si sono isolati, hanno capito che ci voleva coraggio e alla fine abbiamo fatto il massimo. Purtroppo non è bastato, un paio di dettagli sui gol e la bravura di Dzeko hanno fatto la differenza. La strategia era quella, cercare di essere aggressivi e cercare di mandarli fuori. Il dettaglio non è solo il duello perso ma la rimessa laterale un po’ regalata, mettendo insieme queste cose non siamo riusciti a fare un’impresa. Dobbiamo essere contenti e orgogliosi, abbiamo le nostre carte da giocare. Zanetti era contento, ha detto di guardare avanti».