Bernardo Silva: «Manca solo la Champions League! Ecco quando abbiamo svoltato»

Anche Bernardo Silva ha parlato in vista della finale tra Inter e Manchester City in programma sabato a Istanbul. Il centrocampista portoghese, ai microfoni del club, ha sottolineato il momento in cui la squadra ha svoltato la stagione.

SVOLTA – Queste le parole di Bernardo Silva in vista di Manchester City-Inter di sabato: «È stata una stagione difficile, all’inizio faticavamo a vincere cinque partite di fila e per il 90% della stagione siamo stati dietro all’Arsenal in campionato. Ma vincere in casa loro è stato importante. Ci ha fatto capire che potevamo vincere le partite importanti. Poco dopo abbiamo eliminato anche il Bayern Monaco dalla Champions League. Abbiamo raggiunto il primo posto in Premier League e la semifinale eliminando una delle migliori squadre al mondo. Lì abbiamo pensato di poter lottare per tutti i titoli, che avremmo fatto del nostro meglio per vincere. Ora vogliamo fare la storia facendo il triplete e specialmente conquistando la Champions League, perché è l’unico titolo che ancora ci manca»