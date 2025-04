Bernabé: «Nel secondo tempo siamo stati più incisivi»

Al termine del pareggio del Tardini, Bernabé che ha segnato, ha parlato in conferenza stampa.

COMPATTI – Adrian Bernabé, giocatore del Parma, al termine del 2-2 contro l’Inter al Tardini, ha parlato in conferenza davanti ai giornalisti presenti. Queste le sue parole: «Abbiamo lavorato molto bene, siamo stati sfortunati nel primo tempo. Nella ripresa la partita è girata diversamente e siamo riusciti a segnare subito. Ci teniamo questo punto come qualcosa di positivo. Chivu ci sta spingendo tanto a livello difensivo, ci chiede di stare compatti e di subire il meno possibile. Nel primo tempo abbiamo effettuato un cambio tattico, ma alla fine siamo stati bravi noi a portare avanti il risultato, anche grazie al pubblico. Cercavo da tanto tempo il gol, l’esultanza era per mio papà che era qua allo stadio, dopo un momento particolare. Mi trovo bene in campo, mi adatto ai compagni e a quello che chiede il mister. Siamo una squadra viva, che vuole raggiungere l’obiettivo. Oggi è stata una grande prova. Oggi non ero al 100%, abbiamo parlato con il mister che ha scelto di farmi partire dalla panchina, ma quando sono entrato ho cercato di dare il massimo per aiutare la squadra. Sicuramente il pareggio contro l’Inter ci dà molta fiducia. Ora guarderemo tutti in faccia e continueremo a lottare».