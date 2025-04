Bernabé: «Episodi girano la partita! Il mio gol ha cambiato tutto»

Adrian Bernabé, fantasista e uomo decisivo del Parma di oggi, ha commentato in maniera soddisfatta la prestazione dei suoi compagni contro l’Inter.

LAVORO DI SQUADRA – Adrian Bernabé, autore del primo gol del Parma contro l’Inter, si è detto soddisfatto del pareggio ottenuto dai suoi oggi al Tardini. Le sue parole nel post-partita in collegamento con Sport Mediaset: «Nel primo tempo siamo andati in svantaggio 0-2, per me è stato difficile. Affrontavamo una delle squadre più forti del mondo ma abbiamo creato situazioni per segnare. Nel secondo tempo è stato tutto orgoglio e passione, abbiamo pareggiato. Peccato perché potevamo anche vincere, però sono orgoglioso dei miei compagni che hanno dato tutto. Io ho visto un primo e secondo tempo uguale, gli episodi girano la partita. Il secondo gol preso nel primo tempo è stato fortunato, lo potevamo evitare. Il gol che ho fatto io presto ha fatto girare tutto, gli episodi cambiano la storia. Il Parma ha giocato bene, sono orgoglioso ancora. Noi sappiamo quello che abbiamo di fronte, non abbiamo paura di nessuno. Vogliamo mostrare chi siamo, tutte le partite sono difficili e dobbiamo lottare per portare a casa il risultato e la salvezza. Calendario difficile ma ogni match inizia sul risultato di 0-0»