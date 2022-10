Bereszyński: «Inter bene ma noi con energia positiva. Serve gara perfetta»

Bereszyński è stato intercettato da Sky Sport nel prepartita di Inter-Sampdoria. Il difensore doriano convinto della forza dei nerazzurri ma si fida anche della sua squadra

LOTTARE − Bereszyński non si dà per sconfitto: «L’Inter è in un ottimo momento di forma perché hanno vinto in Champions League ma anche noi abbiamo preso 3 punti nell’ultima gara e arriviamo qua con un’energia positiva. Bisogna fare una partita perfetta per 90′ e lottare fino alla fine».