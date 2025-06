Berenbruch: «Si spera in un’opportunità! Chivu trasmette il suo fuoco»

Berenbruch si trova al Mondiale per Club con l’Inter e spera di giocare. Il giovane dell’Under 20 parla anche del ritorno di Chivu. Oltre a lui, hanno parlato anche Luis Henrique e Sebastiano Esposito.

OPPORTUNITÀ – Thomas Berenbruch sull’essere al Mondiale per Club con l’Inter: «Essere qui è sicuramente un piacere, come già lo è stato essere aggregato alla Prima Squadra durante il resto dell’anno. Per noi che arriviamo dalla Primavera è una grossissima opportunità. Siamo contenti di essere qui con un Mister che conosciamo bene e che ci allenava già in passato».

MINUTAGGIO – Berenbruch spera di avere minuti: «Lo si spera sempre, ogni partita è un’opportunità, per questo ognuno di noi spera che la partita vada sui giusti binari per riuscire a entrare in campo. Come sempre però decide il Mister valutando ogni situazione».

DIMOSTRARE – Il giovane centrocampista offensivo è motivato: «Sicuramente posso dire che noi giovani diamo l’anima. Abbiamo pochi allenamenti per poter dimostrare il nostro valore, quindi dare il massimo è fondamentale e per noi è anche un dovere. Lo facciamo già in Primavera, a maggior ragione dobbiamo farlo insieme a questi campioni».

Berenbruch sul gruppo e su Chivu

GRUPPO COESO – Sempre Berenbruch sull’aiuto di Lautaro Martinez e non solo: «Lui come tanti altri: in questi giorni noi ragazzi ci stiamo confrontando e ci rendiamo conto di essere in un gruppo molto coeso, che ci include e ci fa sentire parte di esso. Per noi è sempre un piacere essere al fianco di questa squadra».

CHIVU – Le parole di Berenbruch sul proprio allenatore: «Per me vedendo questi primi giorni è cambiato poco, ha sempre tantissimo entusiasmo e riesce a trasmettere il fuoco che ha dentro. Questa è la cosa che mi aveva lasciato due anni fa, ora l’ho perfettamente ritrovata».

ISPIRAZIONE – Infine, Berenbruch contento per i compagni Pio Esposito e Carboni: «Questo fa capire molte cose: ognuno di noi cerca di cogliere l’occasione, sia in allenamento sia se chiamato in causa durante le partite. Pio e Vale hanno risposto presente, per me e per altri è d’ispirazione perché possiamo ambire anche noi a momenti del genere: ci crediamo».