Berenbruch: «Inter, da bambino tifoso al campo: indescrivibile! Due idoli»

Berenbruch dopo Inter-Feyenoord terminata sul punteggio di 2-1, esprime tutto il suo orgoglio e l’emozione per l’esordio in UEFA Champions League questa sera a San Siro.

MOMENTO MAGICO – Thomas Berenbruch non smette di crederci per l’esordio con la maglia dell’Inter in prima squadra in Champions League, a San Siro: «È stata un’emozione indescrivibile, mi ricordo la prima volta che sono entrato allo stadio San Siro a 6 anni in tribuna, pensare di esordire in campo in Champions League è qualcosa di cui mi accorgerò solo nei prossimi giorni, un’emozione assurda. A chi mi ispiro? NOn so chi scegliere! Tra Barella e Mkhitaryan, sono dei ragazzi da cui rubare qualcosa a ogni allenamento, per me sono un grande punto di riferimento».