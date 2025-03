Berenbruch: «Divertito tanto! Allo stadio a 6 anni, indescrivibile»

Per Berenbruch debutto da professionista in un ottavo di finale di Champions League. Una giornata da incorniciare per il centrocampista della Primavera, subentrato negli ultimi minuti di Inter-Feyenoord: tutta la sua emozione intervistato da Inter TV.

LA PRIMA VOLTA – Le parole di Thomas Berenbruch sull’esordio con l’Inter: «L’emozione è indescrivibile. Mi ricordo da bambino la prima volta allo stadio, a sei anni: pensare a diciannove di esordire a San Siro in un ottavo di finale di Champions League è indescrivibile. Settimana perfetta dopo il gol nel derby Primavera? Sicuramente sono contentissimo di come sta proseguendo la stagione. Questo è un grande traguardo per me: ringrazio il mister, la società e i compagni. È bellissimo potersi allenare con questi campioni. Il gol nel derby Primavera un po’ fortunato, ma alla fine bene che sia andata dentro».

LE sensazioni di Berenbruch per l’esordio con l’Inter

L’INGRESSO – Berenbruch racconta come ha vissuto il momento in cui Simone Inzaghi l’ha chiamato per entrare in Inter-Feyenoord: «Cosa mi sono detto? Sicuramente prima di entrare in campo l’adrenalina si fa sentire, ma quando sono entrato in campo mi sono detto di fare le cose che so fare. In tutti quei minuti mi sono divertito tanto. Una dedica? A tutte le persone che mi sono vicine: alla mia famiglia, ai miei amici e ai miei parenti, a tutte le persone che vivono con me nel quotidiano e mi sostengono sempre».