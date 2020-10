Bennacer: “Derby, vogliamo vincere senza prendere gol. Ibrahimovic…”

Bennacer

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” nel prepartita di Inter-Milan. Nel corso del suo intervento ha sottolineato l’importanza del derby

VOGLIA DI VINCERE – Bennacer è stato chiaro. Queste le sue parole: «È un derby quindi è una grande partita per noi e per loro. È un derby come tutte le partite dobbiamo vincere. Dobbiamo provare a non prendere gol come stiamo facendo e a vincere e fare gol come stiamo facendo. Ibrahimovic sta bene e in forma, è sempre lo stesso, è sempre Ibrahimovic come lo conosciamo e vedremo anche stasera come è lui».