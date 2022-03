Bennacer: «Derby di campionato è il passato, questa è un’altra partita!»

Bennacer ha parlato ai microfoni di sportmediaset.it prima del fischio d’inizio di Milan-Inter, sfida valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni

ALTRA SFIDA – Ismael Bennacer parla così ai microfoni di sportmediaset.it prima del fischio d’inizio di Milan-Inter: «Grande motivazione, la differenza la fa la qualità e l’aggressività. Poi per noi è una partita molto molto importante. Il derby di campionato? Per noi questa partita è già passata, andiamo avanti, oggi sarà un’altra partita e noi daremo il massimo per vincerla».