Benito: «Attaccanti Inter? Di grande livello! Ma non ho preferenze»

Benito parla della sfida tra Young Boys e Inter di Champions League. Il difensore ha detto la sua sugli attaccanti nerazzurri. Così raggiunto da Prime Video.

DOMANDE – Loris Benito si esprime sul rendimento del suo Young Boys: «Difficile trovare risposte su quelle domande, ogni weekend arriva una risposta su quello che facciamo in settimana. Ma le partite contro Galatasaray e Lucerna ci dicono che sappiamo fare buone prestazioni e dobbiamo riprendere questa strada. Penso che la domanda del mister arriva veramente per sapere come stiamo e per capire cosa succede dentro di noi».

Benito sugli attaccanti dell’Inter e sul suo grande poliglittismo

ATTACCANTI – Poi Benito parla degli attaccanti dell’Inter: «Sono giocatori di alto livello, sapendo che Arnautovic, Thuram e Taremi sono più fisici di Lautaro Martinez, anche se quest’ultimo è molto bravo a difendere il pallone visto il baricentro basso. Ma non c’è nessuna differenza».

POLIGLOTTA – Infine, Benito che parla benissimo l’italiano, spiega il suo poliglottismo: «Io sono stato fortunato, perché sono nato in una famiglia spagnola cresciuto in Svizzera e qui è obbligatorio studiare l’inglese. Ho passato un anno con Cristante a Lisbona: è stato un anno intenso per imparare e l’italiano e allo stesso tempo il portoghese». Benito parla infatti sei lingue: il francese, l’inglese, l’italiano, il portoghese, il tedesco e lo spagnolo.