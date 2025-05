Benitez: «Finale impronosticabile ma l’Inter può dare fastidio al Psg!»

Rafael Benitez rilascia le sue dichiarazioni prima del cruciale scontro tra Psg e Inter. Queste le emozioni prima della finale di Champions League.

PRONOSTICO – Rafael Benitez viene intercettato da Sky Sport a pochi minuti dall’inizio di Psg-Inter: «La gente chiede un pronostico, ma è davvero difficile farlo. Se l’Inter ha recuperato un po’ alla fine del campionato credo che sia una squadra difficile tatticamente per il Psg. Il Psg ha giocato bene, ha la freschezza, i giocatori che sono veloci e con abilità. Però se l’Inter è organizzata nella stessa maniera in cui lo è stata in campionato e ha un po’ le gambe, soprattutto alla fine della partita, sono convinto che possono fare bene».