Bender: “Inter-Bayer Leverkusen, abbiamo dato tutto! Ora rialzarsi”

Condividi questo articolo

Bender ha parlato al termine di Inter-Bayer Leverkusen di Europa League. Il numero 8 della formazione tedesca ha commentato l’eliminazione dei suoi ai quarti di finale contro i nerazzurri

ANALISI POST INTER – Di seguito le parole di Lars Bender: «È un peccato non aver potuto fare l’ultimo piccolo passo. In Bundesliga, Coppa ed Europa League potevamo fare di più fino alla fine. Oggi non possiamo incolpare nessuno, abbiamo dato tutto. Non siamo riusciti a ricompensarci in questa stagione. Ritrovarsi con quasi niente è poca consolazione. È importante rialzarsi dopo la sconfitta e fare il passo giusto. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo».