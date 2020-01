Benassi: “Con vantaggio nostro piega diversa! Caceres atterrato? Doveri…”

Benassi ha parlato in zona mista al termine di Inter-Fiorentina di Coppa Italia, vinta dai nerazzurri che volano così in semifinale contro il Napoli. Il centrocampista viola sottolinea la buona prestazione e dice la sua sul fallo subito da Martin Caceres. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate dal “violachannel.tv”

RAMMARICO – Marco Benassi al termine di Inter-Fiorentina spiega come il mancato 1-2 viola sia il rammarico più grande: «Il rammarico più grande credo sia questo. Se fossimo riusciti ad andare in vantaggio sul 2-1 penso che la partita potesse prendere una piega diversa. Non ci siamo riusciti, penso che resta comunque una buona prestazione, soprattutto dal punto di vista difensivo perché ci siamo difesi in maniera ordinata per tutta la partita. Dobbiamo migliorare nella concentrazione perché con queste squadre basta mollare un attimo e come si è visto ti fanno gol. Miglioreremo questo, miglioreremo le giocate offensive e speriamo di far meglio alle prossime».

NESSUN FALLO – Benassi poi rivolge un pensiero alla sfida di campionato contro la Juventus ma dice anche la sua sul fallo subito da Martin Caceres: «Adesso abbiamo una grande partita che ci aspetta domenica, difficilissima come lo era oggi ma abbiamo dimostrato anche oggi che se facciamo le cose per bene possiamo giocarcela anche contro le grandi squadre. Caceres atterrato in area? Non abbiamo parlato di questo, ne ho parlato con Nikola Milenkovic e mi ha detto che è stato toccato in area poco prima del loro secondo gol. Però poi ho parlato con Doveri e mi ha detto che hanno guardato e non c’era niente».