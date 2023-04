Bellanova: «Siamo carichi, vogliamo vincere! Recuperare punti»

Raoul Bellanova ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Empoli-Inter. Queste le sue dichiarazioni

OCCASIONE – Queste le parole di Bellanova: «Un’occasione per me ma la cosa più importante è tornare a far punti e vincere. E vero che siamo andati in Champions ma adesso il focus è recuperare i punti persi in campionato. Con questi colori non possiamo non portare la squadra in Champions League anche quest’anno. Certamente il traguardo che abbiamo raggiunto è storico, ma siamo carichi e vogliamo vincere oggi perché i tre punti ci servono tanto per la classifica e per il morale»