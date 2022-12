Bellanova: «Partita fondamentale alla ripresa! Seconda parte di stagione…»

Raoul Bellanova, titolare oggi in amichevole e protagonista con il primo gol dell’Inter, intervistato da Patrick Iannarelli per Tuttomercatoweb ha espresso la sua opinione anche in vista della seconda parte di stagione.

ALLA RIPRESA – Bellanova parla dell’amichevole vinta dall’Inter, ma anche dei buoni propositi per il nuovo anno: «Era importantissimo iniziare nel migliore dei modi, dobbiamo prepararci per la ripresa della stagione. Abbiamo una partita fondamentale che può decidere una stagione, noi cerchiamo di dare il 100% in allenamento e nelle amichevoli e vedremo come arriveremo a questa gara. Seconda parte di stagione? Cerco di dare il 100% come faccio in allenamento e farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa».

Tutto Mercato Web – Patrick Iannarelli