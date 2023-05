Bellanova: «Non era facile tenere alta la concentrazione. Il Milan…»

Bellanova si è espresso a Rai Sport dopo Inter-Sassuolo, match finito 4-2. Il laterale nerazzurro la ritiene una vittoria fondamentale. Contro il Milan non abbassare la guardia

VITTORIA NON SEMPLICE − Bellanova subito dopo la fine della partita: «Dopo vittorie in serate come quelle contro il Milan non era facile tenere alta la concentrazione, ma grazie al mister e ai compagni ci siamo riusciti. Martedì? Loro campioni d’Italia, dobbiamo rimanere concentrati e non abbassare la guardia. Ancora la qualificazione non è chiusa».