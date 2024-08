Bellanova: «Inter-Atalanta, non l’esordio che speravo! C’è da lavorare»

Bellanova dopo Inter-Atalanta terminata sul punteggio di 4-0, in un’intervista su DAZN ha parlato del suo esordio a San Siro, ma con la maglia dei bergamaschi.

INIZIO NON BELLO – Raoul Bellanova non è felicissimo per l’esordio di San Siro dopo la brutta sconfitta in Inter-Atalanta terminata sul punteggio di 4-0: «Subire un gol dopo quattro minuti e prenderne un altro dopo dieci minuti a San Siro, comincia ad essere difficile. Siamo tanti ragazzi nuovi che dobbiamo ancora capire alcuni meccanismi con la squadra, ma cercheremo di dare il massimo perché non è l’esordio che speravo. Ho scelto l’Atalanta perché è una squadra ambiziosa, sappiamo quanto sono importanti i giocatori di questo ruolo per il mister. Adesso vado in Nazionale e dopodiché tornerò dando il mio contributo».