Bellanova: «Buon primo tempo ma zero punti. Schuurs? No alibi!»

Bellanova prova ad analizzare la sconfitta del Torino contro l’Inter e il pessimo momento in campionato. Di seguito il commento del calciatore granata, ex nerazzurro, intercettato da Sportitalia.

PROBLEMA – Raoul Bellanova, provato dalla sconfitta contro l’Inter, parla anche a nome dei suoi compagni di squadra del Torino: «Siamo venuti qua per cercare di fare la partita, per cercare di vincere e portare a casa i tre punti. Abbiamo fatto un grande primo tempo. Il problema è che stiamo giocando bene, creiamo tanto, ma siamo poco lucidi sotto porta, sbagliamo le scelte negli ultimi metri. La verità è che abbiamo nove punti e per quanto abbiamo potuto fare bene per 60′ poi abbiamo perso 3-0 e siamo tornati a casa con zero punti. L’infortunio di Schuurs? Siamo una squadra di professionisti e in panchina abbiamo gente forte che entra. Lui è un giocatore importante e fondamentale per noi ma questo non deve essere un alibi e non bisogna abbassare la concentrazione perché un compagno si fa male. Queste cose succedono nel calcio».

MORTIFICATI – Sulle difficoltà incontrare dal Torino in campionato Bellanova dichiara« Io sto cercando di dare il 100% e di lottare su ogni pallone. Sono sicuro che anche i miei compagni lo stanno facendo. Non stanno arrivando i risultati ma questo non vuole dire che non ci impegniamo. In settimana cerchiamo sempre di dar tutto, andiamo sempre al massimo e in campo uguale. Mi dispiace che da fuori si possa pensare che non sudiamo la maglia. Ce la stiamo mettendo davvero tutta e noi siamo i primi ad essere mortificati per questo bruttissimo periodo che stiamo passando».