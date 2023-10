Bellanova al 45′: «Siamo contro una squadra di campioni, ma noi non abbiamo paura»

Raoul Bellanova è stato intervistato su DAZN al termine del primo tempo di Torino-Inter, partita valida per la nona giornata del campionato di Serie A, chiuso sul punteggio di 0-0.

INTERVISTA – Queste le parole su DAZN da parte di Raoul Bellanova dopo il primo tempo di Torino-Inter, valida per la nona giornata del campionato di Serie A. «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché siamo contro una squadra di grandi campioni, però noi non abbiamo paura di nessuno. Siamo venuti stasera per vincere, non per difenderci o portare a casa un punto. Nella seconda parte abbiamo preso coraggio perché siamo partiti un po’ timidi, secondo me. Abbiamo avuto tante occasioni e adesso dobbiamo entrare e star concentrati perché con queste squadre basta abbassare un minimo la concentrazione e ti fan gol».