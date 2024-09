Behrami: «Capisco le scelte dell’Inter. Calhanoglu non pienamente in forma»

Valon Behrami si è espresso prima dell’incontro tra Udinese e Inter. Queste le parole da lui pronunciate.

IL PENSIERO – Valon Behrami ha parlato a DAZN nel pre-partita della sfida tra Udinese e Inter: «L’Inter deve dare una sterzata al suo campionato, dato che a parte il match contro l’Atalanta non ha mai dato la sensazione di poter essere la protagonista che tutti ci aspettavamo. Si tratterà di una partita non semplice sotto tutti i punti di vista. Comunque, questo è un campionato atipico. Si può tornare subito in corsa grazie a una prestazione importante».

Behrami su Udinese-Inter e lo stato di Calhanoglu!

LE SCELTE – Behrami ha proseguito esprimendosi sulle decisioni di Simone Inzaghi per la partita contro l’Udinese: «Chiaramente, nell’immaginario di un calendario questa era la gara in cui fare rotazioni. Ma per come si è messo il campionato è giusto fare queste scelte. Le mosse di Simone Inzaghi sono quelle di chi vuole recuperare il più presto possibile».

IL TURCO – Behrami si è poi pronunciato sulla situazione attuale di Hakan Calhanoglu: «Lui non è stato finora come lo abbiamo visto precedentemente. Preparazione non fatta per essere pronti subito. Credo che per Calhanoglu sia una questione di intensità fisica. Una volta che sarà entrato nei meccanismi giusti, credo che potrà tornare come prima».