Begiristain avvisa (anche) l’Inter: «Pensiamo di più a quelle in trasferta»

Il Manchester City e l’Inter si preparano a darsi nuovamente battaglia nella fase campionato della UEFA Champions League, dopo la sfortunata finale di Istanbul nel 2023. Il direttore dell’area sportiva Txiki Begiristain ha fatto il punto sulle sfide, compresa quella coi nerazzurri.

FIDUCIA – Txiki Begiristain ha fornito le sue prime sensazioni sul percorso europeo del Manchester City, che affronterà anche l’Inter (in casa) nella rivincita della finale di Champions League del 2023. Questo il pensiero del direttore dell’area sportiva dei Citizens: «Prima dovevamo studiare soltanto tre avversarie, ora dobbiamo pensare a otto squadre. Dovendo giocarne quattro in casa e quattro in trasferta, sono più concentrato su quelle che dovremo affrontare lontano da Manchester. È importante anche tenere conto del calendario, per capire come impatterà anche sui nostri impegni in Premier League. Tanto dipende dalla gara prima e dalla gara dopo l’impegno di Champions League. Per questo abbiamo bisogno di una rosa profonda, abbiamo una squadra equilibrata che è in grado di affrontare al meglio diverse competizioni. Siamo in fiducia, nelle scorse stagioni abbiamo fatto bene, ma rispettiamo tutti. L’obiettivo è quello di arrivare subito agli ottavi di finale»