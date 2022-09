Becao: «Inter, cercheremo di vincere! Non bisogna mai cambiare identità»

Rodrigo Becao è apparso sicuro e determinato prima di Udinese-Inter ai microfoni ufficiali del club friulano. Il brasiliano vuole vincere il match contro i nerazzurri

MAI SNATURARSI − Becao non ha paura dell’Inter, le sue parole: «Questa è la nostra Udinese, non dobbiamo mai cambiare identità. Lo sappiamo nello spogliatoio, ce lo chiede il mister. Con le grandi, con le piccole, non ci interessa: dobbiamo cercare di fare più punti possibile e oggi non sarà diverso. Conosciamo la qualità dell’Inter però siamo a casa nostra e cercheremo di vincere. Il loro attacco è composto da giocatori fortissimi, però è bello giocare contro avversari così. Devi stare più attento e ti stimola ancora di più a fare una buona prestazione. Non mi sento un punto fisso, ma la fiducia che la società e il mister nutrono nei miei confronti mi lascia libero di giocare. Cerco di dare una mano ai miei compagni per lottare insieme a loro e portare punti all’Udinese».