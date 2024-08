Bayer Leverkusen, Rolfes: «Inter e Milan, che fascino! Ma ho un piccolo rammarico»

Simon Rolfes, capo dell’area sportiva del Bayer Leverkusen, fa il punto sul sorteggio di UEFA Champions League, dove i campioni tedeschi in carica affronteranno anche l’Inter. Con un piccolo rammarico.

SFIDE AFFASCINANTI – Nella fase campionato della nuova UEFA Champions League, il Bayer Leverkusen avrà l’onore di ospitare entrambe le squadre milanesi. In Germania voleranno infatti Inter e Milan, che affronteranno i campioni di Germania in carica. Simon Rolfes, ex centrocampista e attuale direttore dell’area sportiva del club, ha parlato così delle due sfide (e non solo), sottolineando il rammarico di non poterne giocare almeno una a Milano: «Sarà una grande sfida questo percorso europeo, con avversari di grande fascino. La partita di Anfield contro il Liverpool è sicuramente un grande highlight, visto il passato di Xabi Alonso. Così come le due partite contro le milanesi in casa, anche se io ne avrei volentieri giocata almeno una al Giuseppe Meazza».