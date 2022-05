Bastoni: «Vinti 2 trofei, si spera domenica. Punti persi non solo a Bologna»

Bastoni è stato raggiunto da Marco Barzaghi di Sport Mediaset nel post di Cagliari-Inter. Il difensore nerazzurro si è espresso sul percorso con i due trofei vinti ma con i punti persi per strada non solo a Bologna in chiave Scudetto

MAI GUARDARSI INDIETRO − Alessandro Bastoni con un po’ di amarezza per i punti lasciati per strada ma non vuole guardarsi indietro: «All’inizio con le cessioni che ci sono stati non è facile. Siamo stati bravi però vincendo due trofei e ora vedremo cosa succederà domenica. Bologna decisiva per lo Scudetto? Non è stato solo Bologna, abbiamo lasciato diversi punti per strada. Inutile guardare indietro e vedremo cosa succederà domenica. Speriamo che il fato ci dia una mano».