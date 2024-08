Bastoni: «Un pareggio a inizio campionato, no drammi! Ora Lecce»

Bastoni dopo Genoa-Inter terminata sul punteggio di 2-2, su DAZN non fa drammi e analizza con lucidità la partita giocata alla prima giornata di Serie A.

NO DRAMMI – Alessandro Bastoni è sicuro riguardo la forza della squadra nonostante questo normalissimo pareggio alla prima giornata: «Saremmo stati più felici con una vittoria, però non facciamo drammi, non iniziamo a dire cose non vere. Avremo un po’ di tempo per riposare prima del Lecce. Abbiamo concesso cose che normalmente non concediamo, non c’è alcun problema. Abbiamo concesso due gol su due errori nostri che poi vanno a condizionare l’andamento mentale di una partita. Giochiamo veramente tanto, quindi dal punto di vista mentale è difficile essere sempre collegati. Quasi tutta la nostra rosa ha giocato Europei o Copa America e dopo neanche venti giorni di stacco siamo tornati subito perché il campionato è iniziato oggi e non avevamo tempo di recuperare. Siamo alla prima partita e guarderemo cosa abbiamo sbagliato, però sono molto fiducioso sul nostro gruppo».